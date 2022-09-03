Проводится эвакуация еще нескольких, закрыта республиканская трасса
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В Костанайской области растет площадь лесного пожара, огнем накрыт один поселок
Кадр из видео МЧС

В Костанайской области площадь лесного пожара достигла 3 тысяч гектаров, огонь проник в поселок Озерное, сообщает МЧС Казахстана в субботу вечером.

Распространению огня, по данным ведомства, способствует высокая температура воздуха и сильный ветер - его порывы достигают 28 метров в секунду.

К этому моменту полная или частичная эвакуация проведена из четырех поселков - Озерное (250 человек), Калинина (228 человек), Лесное (363 человека) и северной части села Аманкарагай (здесь проживает около 1 тыс. человек).

Кроме того, есть угроза распространения огня на нефтебазу села Аманкарагай, на месте работают три пожарных автоцистерны.

В тушении пожара задействованы несколько сотен человек из различных ведомств, используются вертолеты и пожарные поезда. Облет территории провел министр по ЧС Юрий Ильин.

Днем была закрыта для проезда автомобильная дорога «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 8-108, участок – город Тобыл – поселок Аулиеколь. Въезд в Костанай осуществляется через села Кайбагор, Карасу и Алтынсарино.

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