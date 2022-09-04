Площадь пожаров в Костанайской области превысила 43 тысячи гектаров

Площадь пожаров в Костанайской области увеличилась до 43 тысяч гектаров, сообщил на брифинге в Костанае министр по ЧС Юрий Ильин.

«Сейчас обстановка складывается следующим образом: общая площадь возговария составляет более 43 тыс га из 106 тыс лесного фонда данного лесничества», - сказал Ильин.

Накануне вечером МЧС сообщало, что пожар распространился на площади 9 тысяч гектаров.

Министр также сообщил, что с утра при разборе завалов в селе Аманкарагай обнаружено тело погибшего – это 86-летний местный житель, который отказался от эвакуации. По факту гибели человека проводятся следственные действия.

По данным Ильина, в настоящее время имеются восемь активных очагов пожара. «Для недопущения распространения огня на жилые постройки населенных пунктов создано три боевых участка, где активно проводятся работы подразделений МЧС», - сказал министр.

В настоящее время с огнем борются в том числе три воздушных судна, еще три прибудут в регион в воскресенье.