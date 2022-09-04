В регионе тем не менее введен режим ЧС
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Рисков дальнейшего распространения огня в Костанайской области нет - Ильин
Кадр из видео, опубликован изданием Наша газета

Министр по ЧС Казахстана Юрий Ильин заявил, что в Костанайской области нет рисков дальнейшего распространения лесных пожаров.

"Рисков к распространению огня нет (...), обстановка стабильная", - сказал Ильин на брифинге в регионе.

По его словам, "открытых возгораний сейчас нет, идут низовые пожары в районе села Лесное". "Мы ведем работу, чтобы исключить ночной переход на жилой массив", - добавил он.

Ильин отметил, что рассматриваются различные версии возникновения пожара.

В регионе в воскресенье введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на власти области. Введение режима ЧС позволит выделить резервные средства на ликвидацию последствий пожаров.

К утру огонь в Костанайской области распространился на территории свыше 43 тысяч гектаров, сгорели 108 строений в четырех населенных пунктах. К этому моменту известно об одном погибшем и десяти пострадавших.

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