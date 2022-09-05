Движение Oyan, Qazaqstan не признает досрочные президентские выборы

Движение за политические реформы Oyan, Qazaqstan не признает досрочные президентские выборы легитимными, не считая их честными и справедливыми, говорится в заявлении движения. Активисты считают, что Токаев «пользуется назарбаевскими методами захвата власти», объявляя внеочередные выборы.

«В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять в свой народ на поражение без предупреждения, точно также, как в 2011 году Назарбаев дал приказ стрелять в людей в Жанаозене. Теперь Токаев пользуется назарбаевскими методами захвата власти, объявив внеочередные выборы. Мы, граждане Казахстана, любим нашу страну и считаем, что все мы достойны честных выборов и открытой политической системы. Поэтому мы не признаём эти выборы президента легитимными. Досрочные и поспешные выборы не могут быть честными и справедливыми», - сказано в заявлении Oyan, Qazaqstan.

Движение требует отказаться от репрессий и подавления прав и свобод, а также провести политические реформы, среди которых отмена досрочных президентских выборов до полной реформы; реформирование избирательной системы и изменение правил проведения выборов, как президентских, так и в парламент и маслихаты; упрощение требования к кандидатам в президенты; допуск всех желающих к участию в политике; освобождение всех политических заключенных и преследуемых за участие в Қаңтар, в том числе незаконно задержанного политика Жанболата Мамая.

«Касым-Жомарт Токаев должен понимать, что захват власти назарбаевскими методами приведет к тем же результатам – нищете и крови на наших улицах. Только реальное участие всех казахстанцев в управлении – путь к процветающей и сильной стране», - считают активисты движения.