Активисты считают, что Токаев «пользуется назарбаевскими методами захвата власти»
Движение Oyan, Qazaqstan не признает досрочные президентские выборы
Фото Данияра Муссирова

Движение за политические реформы Oyan, Qazaqstan не признает досрочные президентские выборы легитимными, не считая их честными и справедливыми, говорится в заявлении движения. Активисты считают, что Токаев «пользуется назарбаевскими методами захвата власти», объявляя внеочередные выборы.

«В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять в свой народ на поражение без предупреждения, точно также, как в 2011 году Назарбаев дал приказ стрелять в людей в Жанаозене. Теперь Токаев пользуется назарбаевскими методами захвата власти, объявив внеочередные выборы. Мы, граждане Казахстана, любим нашу страну и считаем, что все мы достойны честных выборов и открытой политической системы. Поэтому мы не признаём эти выборы президента легитимными. Досрочные и поспешные выборы не могут быть честными и справедливыми», - сказано в заявлении Oyan, Qazaqstan.

Движение требует отказаться от репрессий и подавления прав и свобод, а также провести политические реформы, среди которых отмена досрочных президентских выборов до полной реформы; реформирование избирательной системы и изменение правил проведения выборов, как президентских, так и в парламент и маслихаты; упрощение требования к кандидатам в президенты; допуск всех желающих к участию в политике; освобождение всех политических заключенных и преследуемых за участие в Қаңтар, в том числе незаконно задержанного политика Жанболата Мамая.

«Касым-Жомарт Токаев должен понимать, что захват власти назарбаевскими методами приведет к тем же результатам – нищете и крови на наших улицах. Только реальное участие всех казахстанцев в управлении – путь к процветающей и сильной стране», - считают активисты движения.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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