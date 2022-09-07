Все семь неотъемлемых компонентов ядерной безопасности Запорожской АЭС нарушены – МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам поездки делегации своих экспертов на территорию Запорожской атомной электростанции, которая уже полгода находится под контролем российских военных. Миссия МАГАТЭ смогла попасть туда только 1 сентября: переговоры о предоставлении доступа на станцию независимых экспертов продолжались на уровне ООН и президентов Украины, России, Франции и Турции почти все лето. Выводы МАГАТЭ неутешительные, пишет Русская служба ВВС .

Отчет МАГАТЭ основан на наблюдениях и заключениях экспертов, работавших в Украине в период с 28 апреля по 5 сентября. Наиболее объемная часть документа посвящена ситуации на Запорожской АЭС. По данным МАГАТЭ, с марта, когда станция была захвачена российскими войсками, нарушены все семь неотъемлемых компонентов ядерной безопасности: физическая цельность станции, работоспособность систем безопасности, подача электроэнергии из внешних источников, система снабжения, связь с регуляторами, персонал вынужден работать в сложных условиях и под постоянным давлением и есть проблемы с плановым радиационным мониторингом и выполнением аварийных мероприятий.

3 сентября эксперты МАГАТЭ стали очевидцами обстрела в районе ЗАЭС. Это отражено и в отчете, где говорится, что «команда наблюдала повреждения, образовавшиеся в результате обстрела, причем некоторые из них расположены в непосредственной близости от корпусов реактора». Также пострадали хранилища ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов.

Вместе с тем уровень радиации в районе станции остается в пределах нормы. МАГАТЭ отмечает, что в настоящее время на станции нет критических повреждений, которые могли бы существенным образом повлиять на радиационную безопасность, поврежденные в результате обстрелов станции линии электропередачи компенсированы за счет дизель-генераторов, но в случае продолжения обстрелов ситуация может критически обостриться, так как «продолжающиеся обстрелы могут повредить другие жизненно важные системы и оборудование предприятия, привести к тяжелым последствиям, в том числе, к неограниченному выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду».

«МАГАТЭ рекомендует немедленно прекратить обстрелы самой станции и непосредственно прилегающей к ней территории во избежание дальнейших повреждений – как самой станции, так и связанных с ней объектов – для обеспечения безопасности персонала, а также поддержания физической целостности объектов станции, их безопасной и надежной работы. Это требует согласия всех соответствующих сторон на установление вокруг ЗАЭС охранной зоны», - говорится в отчете.

Также рекомендуется обратить внимание на трудные условия работы украинского персонала станции, поскольку это «может привести к увеличению вероятности человеческих ошибок, угрожающих ядерной безопасности», а всем заинтересованным сторонам – взять на себя обязательства обеспечить необходимые станции поставки дизельного топлива для генераторов и техники, организовав безопасные транспортные коридоры.

Украина заявляла, что российская армия разместила на атомной станции и возле нее военную технику и ведет боевые действия. Однако Россия все обвинения отвергает, заявляя, что тяжелого вооружения на станции нет. МАГАТЭ в своем отчете отмечает, что миссия агентства зафиксировала факт размещения на ЗАЭС российской военной техники и военнослужащих.