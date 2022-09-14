Важнейшей частью политики Казахстана Токаев назвал укреплении диалога и сотрудничества в мире

Казахстан всегда выступал и будет выступать за укрепление диалога и сотрудничества не только внутри страны, но и во всем мире. А санкции, угрозы санкций и использование силы никогда не приведут к решению проблем, заявил в среду в ходе VII Съезда мировых и традиционных религий президент Касым-Жомарт Токаев.

«Атмосфера вражды и взаимного недоверия возвращается в международные отношения. Что можно противопоставить современным вызовам? История дает только один ответ: добрая воля, диалог и сотрудничество. Нет каких-либо других альтернатив успеха. Казахстан всегда выступал за то, чтобы разногласия урегулировать за столом переговоров в духе Устава ООН. Санкции, угрозы санкций и использование силы никогда не приведут к решению проблем», - заявил Токаев.

По его мнению, в такие моменты, как сегодня, – в кризис, вызванный пандемией, который усилил бедность и неравноправие, привел к усилению геополитической конфронтации, – необходимо возвращаться к гуманитарным идеям.

«Уважение к правам человека, уважение друг к другу, взаимная помощь, открытость, справедливость, равноправие – это как раз столпы новой системы безопасности. Именно поэтому моральный авторитет и голос духовных лидеров как никогда важны сегодня», - считает президент Казахстана.

В целом, подчеркнул Токаев, глобальные проблемы не могут решаться без конструктивного диалога и без взаимовыгодного сотрудничества.

«Наша страна всегда поддерживала и продвигала идеи мира и глобальной безопасности, устойчивого прогресса в международной арене. Укрепление диалога и сотрудничества в стране и во всем мире – это важнейшая часть политики Казахстан. Сегодняшний съезд яркое тому подтверждение», - также добавил он.

Глава государства считает, что встреча религиозных лидеров «в сегодняшний сложный период» за одним столом имеет важное значение, так как они показывают всему миру и человечеству, что «можно прийти к общему мнению и найти решение по любому вопросу».

«Опыт масштабного диалога дает духовным лидерам право активно выступать с различными миротворческими инициативами. Это крайне важно для прекращения военных конфликтов и страданий людей в “горячих точках” в разных уголках планеты. Чтобы построить новую систему международной безопасности, нам всем нужно новое глобальное движение за мир. Полагаю, что роль духовных лидеров в этом вопросе первостепенная», – подчеркнул Токаев.

Также он заявил, что нужна кардинальная модернизация теоретических концепций и практических подходов в культуре, политике, экономике и обществе, и призвал планомерно продвигать идеалы гуманизма и непреходящие духовные ценности. По его словам, новые технологии кардинально меняют все сферы жизни человека, но «в новой цифровой реальности нужно по-новому ставить вопрос о культивировании духовных ценностей и нравственных ориентиров».

«Культ знаний и образования без правильной системы воспитания молодых поколений не приведет человечество к всеобщему прогрессу и благополучию. Религии во все времена выполняли эту базовую функцию воспитания. Коран, Библия, Тора и другие священные писания пропитаны идеями гуманизма, сострадания и милосердия. Они отвергают агрессию, не приемлют радикализм, осуждают насилие, проповедуют толерантность и умеренность. В современную эпоху высокая миссия религиозных лидеров – нести эти фундаментальные истины людям», – подытожил президент Казахстана.