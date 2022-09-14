Си Цзиньпин прибыл в Казахстан

Сегодня он проведет переговоры с Токаевым
В столичном аэропорту приземлился самолет председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщила пресс-служба президента.
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