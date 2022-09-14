Сегодня он проведет переговоры с Токаевым
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Си Цзиньпин прибыл в Казахстан
Фото пресс-службы президента Казахстана

В столичном аэропорту приземлился самолет председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщила пресс-служба президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту.

По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры стран обсудят перспективы укрепления всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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