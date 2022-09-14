Ранее он исполнял обязанности предправления
  • 104
Ержан Муканов назначен председателем правления «Казатомпрома»
Ержан Муканов. Фото kazatomprom.kz

В среду, 14 сентября, решением совета директоров Ержан Муканов назначен председателем правления АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”».

«Назначение Муканова соответствует плану преемственности компании, который был разработан после выхода “Казатомпрома” на IPO, и продолжает обеспечивать назначение высококвалифицированных специалистов на руководящие должности внутри компании. Муканов обладает всеми необходимыми качествами для успешного управления компанией и реализации стратегии развития “Казатомпрома”, сфокусированной на создании долгосрочной рыночной ценности для всех заинтересованных сторон», - отметил председатель совета директоров компании Нил Лонгфэллоу.

Ержан Муканов с июля был исполняющим обязанности председателя правления, до этого, с марта, – главным директором по производству компании. В целом имеет более 20 лет опыта работы на различных должностях в атомной индустрии, начиная с должности инженера лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в Институте металлургии и обогащения Академии наук РК. B системе «Казатомпрома» работает с 2006 года, занимал различные руководящие должности в дочерних и зависимых организациях компании: ТОО «СП «КАТКО», ТОО «Казатомпром-SaUran», ТОО «Каратау» и ТОО «Семизбай–U».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками
Новости
Акимат Алматы отказал Коалиции демократических сил в проведении митинга против выборов президента
Новости
С начала года иностранные компании заплатили более 6 млрд тенге цифрового налога – Минфин
Просматриваемые
Новости
Токаев согласился на переименование столицы
Новости
​В МВД назвали категории автомобилей, которые не смогут быть легализованы в Казахстане
Новости
Украина освободила десятки населенных пунктов на востоке
Новости
Мажилис закрепил даты празднования дня республики и дня независимости Казахстана
Новости
День первого президента планируется исключить из государственных праздников Казахстана
Новости
Сильные дожди, мокрый снег и заморозки ожидаются в Казахстане