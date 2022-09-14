Ержан Муканов назначен председателем правления «Казатомпрома»

«Назначение Муканова соответствует плану преемственности компании, который был разработан после выхода “Казатомпрома” на IPO, и продолжает обеспечивать назначение высококвалифицированных специалистов на руководящие должности внутри компании. Муканов обладает всеми необходимыми качествами для успешного управления компанией и реализации стратегии развития “Казатомпрома”, сфокусированной на создании долгосрочной рыночной ценности для всех заинтересованных сторон», - отметил председатель совета директоров компании Нил Лонгфэллоу.

Ержан Муканов с июля был исполняющим обязанности председателя правления, до этого, с марта, – главным директором по производству компании. В целом имеет более 20 лет опыта работы на различных должностях в атомной индустрии, начиная с должности инженера лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в Институте металлургии и обогащения Академии наук РК. B системе «Казатомпрома» работает с 2006 года, занимал различные руководящие должности в дочерних и зависимых организациях компании: ТОО «СП «КАТКО», ТОО «Казатомпром-SaUran», ТОО «Каратау» и ТОО «Семизбай–U».