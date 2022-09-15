Умер правозащитник Вениамин Алаев

В Алматы на 43-м году жизни скоропостижно скончался казахстанский правозащитник Вениамин Алаев.

«Скоропостижно скончался наш друг и руководитель Вениамин Алаев», - говорится в сообщении на странице комиссии по правам людей с ограниченными возможностями имени К.Иманалиева.

На странице самого правозащитника опубликован пост, в котором указывается, что он умер накануне в 17:00 в 12-й горбольнице.

О дате, времени и месте прощания с правозащитником будет сообщено дополнительно.

Вениамин Алаев родился 9 октября 1979 года. Имел инвалидность II группы и более 12 лет занимался защитой прав людей с ограниченными возможностями. Являлся руководителем комиссии по правам людей с ограниченными возможностями имени К. Иманалиева, членом Коалиции нового поколения правозащитников. В 2017-2019 гг. был внештатным советником акима Алматы по вопросам обеспечения прав и улучшения качества жизни инвалидов.