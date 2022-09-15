Умер правозащитник Вениамин Алаев

Ему было 42 года
В Алматы на 43-м году жизни скоропостижно скончался казахстанский правозащитник Вениамин Алаев.
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