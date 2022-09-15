Армения заявила о перемирии с Азербайджаном

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ночь на четверг сообщил, что достигнута договоренность о перемирии с Азербайджаном. Однако, по его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, нет, сообщает DW .

«Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность», - сказал Григорян в эфире общественного телевидения.

Подтверждения этой информации со стороны Азербайджана пока нет.

В Минобороны Армении сообщают, что с вечера среды по всем направлениям огонь практически прекратился.

Накануне вечером в Ереване начались протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщается Русская служба ВВС, несколько тысяч человек собрались у здания парламента. Поводом стали слова Пашиняна, который подтвердил готовность к подписанию мирного договора с Азербайджаном и уступок ему – в условиях продолжившихся в среду обстрелов не только приграничных территорий, но и городов в глубине Армении. Многие восприняли слова главы правительства как отказ от претензий на самопровозглашеннуюНагорно-Карабахскую Республику.

Позднее Пашинян на своей странице в Facebook заявил, что не собирается подписывать никаких документов: «Дорогие соотечественники, призываю, прошу не поддаваться манипуляциям. Никакого документа не подписывалось и к подписанию не готовится. Это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны».

Между тем сегодня, 15 сентября, в Армению отправится передовая группа миссии ОДКБ во главе с начальником объединенного штаба Анатолием Сидоровым. Она оценит обстановку в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовит доклад главам государств-членов организации.

Глава миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Армению на следующей неделе.

В ночь на вторник на армянско-азербайджанской границе вновь произошел вооруженный конфликт. Как сообщило Минобороны Армении, вооруженные силы Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении приграничных городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии и стрелкового оружия, обстреливались позиции армянских ВС. В Минобороны заявили, что это «широкомасштабная провокация азербайджанской стороны».

В свою очередь министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в масштабной диверсии в ночь на 12 сентября на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В ведомстве заявили, что «диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги». Для «предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету страны», были предприняты «решительные ответные меры, чтобы заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта». В Баку считают, что Армения готовилась к «широкомасштабной военной провокации» и возложило всю ответственность за конфликт и потери на военно-политическое руководство этой страны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе за два дня погибли более 100 армянских военных. Азербайджан заявил о 50 жертвах среди военных со своей стороны.