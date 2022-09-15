Поcтрадавшие от пыток в Талдыкоргане в суде потребовали привлечь к ответственности всех причастных

В четверг в Талдыкорганском городском суде прошло четвертое заседание по судебному делу о пытках во время январских событий в отношении 23 людей, четверо из которых - несовершеннолетние. По делу, возбужденному по статье 146, часть 2 (Пытки, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору) проходят пять сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшие во время заседания заявили, что к ответственности привлечены не все люди, которые их пытали.

Один из 23 потерпевших Даурен Аитов сообщил, что его задержали 10 января. С этого времени он подвергался пыткам. Сотрудники полиции били его резиновой дубинкой и пытали утюгом, сообщает радио Азаттык.

«Они вывернули мне руки и надели наручники. Положили на землю и прижимали ногой мне голову. Айдын (один из обвиняемых) взял утюг, подключил его к току и давил им мне на спину», - заявил Аитов.

Это повторилось около 2-3 раз. Аитов назвал имя и фамилию человека, который его пытал утюгом. Помимо него, в пытках участвовало еще пятеро полицейских.

«Я назвал их имена, показывал фотографии во время следствия. Почему они не привлечены к суду как подозреваемые?» - говорит он.

Асем Тусупова, адвокат двух потерпевших сообщила Власти, что из пяти обвиняемых четверо - отпущены под залог, а один - под домашний арест. Ее ходатайство об изменении меры пресечения на заключение под стражу суд не удовлетворил. Более того, потерпевшие недовольны тем, что обвиняемые находятся рядом с ними на судебном процессе и требуют того, чтобы они находились в клетках для подсудимых. Тусупова отмечает, что из-за этого ситуация во время процесса остается очень напряженной. Одному из потерпевших Куттыбаеву вызывали скорую помощь.

Судья Бекмурат Дуйсенбеков решил провести следующее судебное заседание 30 сентября.