Суд перенесли на 30 сентября
Поcтрадавшие от пыток в Талдыкоргане в суде потребовали привлечь к ответственности всех причастных
фото bureau.kz

В четверг в Талдыкорганском городском суде прошло четвертое заседание по судебному делу о пытках во время январских событий в отношении 23 людей, четверо из которых - несовершеннолетние. По делу, возбужденному по статье 146, часть 2 (Пытки, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору) проходят пять сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшие во время заседания заявили, что к ответственности привлечены не все люди, которые их пытали.

Один из 23 потерпевших Даурен Аитов сообщил, что его задержали 10 января. С этого времени он подвергался пыткам. Сотрудники полиции били его резиновой дубинкой и пытали утюгом, сообщает радио Азаттык.

«Они вывернули мне руки и надели наручники. Положили на землю и прижимали ногой мне голову. Айдын (один из обвиняемых) взял утюг, подключил его к току и давил им мне на спину», - заявил Аитов.

Это повторилось около 2-3 раз. Аитов назвал имя и фамилию человека, который его пытал утюгом. Помимо него, в пытках участвовало еще пятеро полицейских.

«Я назвал их имена, показывал фотографии во время следствия. Почему они не привлечены к суду как подозреваемые?» - говорит он.

Асем Тусупова, адвокат двух потерпевших сообщила Власти, что из пяти обвиняемых четверо - отпущены под залог, а один - под домашний арест. Ее ходатайство об изменении меры пресечения на заключение под стражу суд не удовлетворил. Более того, потерпевшие недовольны тем, что обвиняемые находятся рядом с ними на судебном процессе и требуют того, чтобы они находились в клетках для подсудимых. Тусупова отмечает, что из-за этого ситуация во время процесса остается очень напряженной. Одному из потерпевших Куттыбаеву вызывали скорую помощь.

Судья Бекмурат Дуйсенбеков решил провести следующее судебное заседание 30 сентября.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Токаев согласился на переименование столицы
Новости
Украина освободила десятки населенных пунктов на востоке
Новости
Сильные дожди, мокрый снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Новости
Казахстан ведет переговоры о релокации с 51 компанией − Смаилов
Новости
Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины
Новости
Парк мира и согласия появится в столице