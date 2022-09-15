Поcтрадавшие от пыток в Талдыкоргане в суде потребовали привлечь к ответственности всех причастных

Суд перенесли на 30 сентября
В четверг в Талдыкорганском городском суде прошло четвертое заседание по судебному делу о пытках во время январских событий в отношении 23 людей, четверо из которых - несовершеннолетние. По делу, возбужденному по статье 146, часть 2 (Пытки, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору) проходят пять сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшие во время заседания заявили, что к ответственности привлечены не все люди, которые их пытали.
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