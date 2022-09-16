Страны ШОС должны активно участвовать в решении вопросов продовольственной безопасности в мире – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что государства – участники Шанхайской организации сотрудничества должны участвовать в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания. Как заявил он в пятницу в ходе заседания саммита ШОС в расширенном составе, это будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке.

«Государства ШОС – крупнейшие производители, экспортеры сельхозпродукции в мире. Нам следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией, как внутри региона ШОС, так и за его пределами. Участие наших государств в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке», - заявил Токаев.

Отдельно он отметил необходимость уделять повышенное внимание развитию и рациональному использованию водных ресурсов. А обеспечению глобального и регионального энергетического баланса, по его мнению, будет способствовать совместная разработка энергетической стратегии ШОС.

«Считаем актуальным принятие программы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии», - высказал мнение президент Казахстана.

Кроме того, добавил Токаев, приобретает особую актуальность вопросы борьбы с киберпреступностью.

«Для создания инфраструктуры защиты информационного пространства организации нам предстоит преобразовать ШОС с глобальную экономическую платформу», - считает глава государства.

Он также высказал мнение, что своеобразным драйвером роста на пространстве организации призвана стать реализация масштабных экономических проектов. И сегодня перед участниками стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности, при этом «есть все необходимые экономические механизмы, разработаны стратегия, детальные программы и планы взаимодействия, остается лишь их реализовать».