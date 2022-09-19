Токаев призвал Кыргызстан и Таджикистан к мирному урегулированию конфликта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, в которых призвал к мирному урегулированию конфликта, сообщает Акорда.

«Сохранение крепких дружественных и добрососедских отношений является нашей общей сокровенной задачей и отвечает коренным интересам всех братских народов Центральной Азии по построению мирного, устойчивого и безопасного региона. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами», – говорится в телеграмме президенту Кыргызстана.

Аналогичную телеграмму он направил главе Таджикистана, отметив, что «с большой тревогой воспринимает эти трагические события в братских и близких государствах».

«Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов в регионе исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами», – говорится в телеграмме.

Он выразил соболезнование в связи с трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе, повлекшими многочисленные жертвы среди военнослужащих и мирного населения, пожелал кыргызскому народу крепости духа, мира и благополучия, а также передал слова сочувствия, поддержки родным и близким погибших в Таджикистане и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 14 сентября, а 16 сентября обострился. В результате вооруженных столкновений с кыргызской стороны, по данным Минздрава, погибли как минимум 59 человек, получили ранения более 160. При этом секретарь Совбеза Марат Иманкулов сообщил, что в столкновениях 14-17 сентября на границе с Таджикистаном погибли около 40 кыргызских военнослужащих, но подсчет погибших еще проводится. Также он заявил, что потери таджикской стороны среди военных составляют более 200 человек, около 400 ранены. Между тем сегодня МИД Таджикистана сообщил о гибели 31 мирного жителя и двух военнослужащих, а также о более 20 пострадавших.

По информации Иманкулова, с таджикской стороны в столкновений, возможно, принимали участие представители экстремистских террористических организаций. Он сослался на видеоматериалы, на которых «группа, представляющая неизвестные вооруженные формирования». Один из них был опознан как гражданин Афганистана, и «нынешние власти Афганистана также подтвердили, что он гражданин этой страны».

«Поэтому я могу утверждать, что на стороне вторгшихся участвовали представители международных экстремистских террористических организаций, наемники из чужой страны», - заявил Иманкулов.

Кыргызстан расценивает конфликт как «заранее спланированный вооруженный акт агрессии Таджикистана в отношении Кыргызстана», Таджикистан в свою очередь обвиняет Кыргызстан в «ничем не вызванном акте агрессии» и убийствах мирных жителей.