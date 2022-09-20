Экономическое партнерство между Казахстаном и США будет расширяться во всех секторах – Токаев

Токаев рассказал об экономическом потенциале Казахстана и о возможностях для реализации совместных инвестиционных проектов в энергетической, сельскохозяйственной, промышленной, транспортно-логистической отраслях, в сферах цифровизации, финансов и возобновляемых источников энергии. Глава государства приветствовал появление новых крупных американских предприятий в Казахстане и подчеркнул, что стратегическое экономическое партнерство между Казахстаном и США будет и дальше диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.

«Моя команда имеет большой опыт в содействии по привлечению инвестиций, что облегчает вашим компаниям ведение бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона. Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит практическим шагом в продвижении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США», - сказал Токаев.

Также он провел серию встреч с руководителями крупных американских компаний в сфере финансов, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, информационных технологий, образования и других. В частности, с глобальным управляющим директором по торговле нефтью и сырьевыми товарами инвестбанка Goldman Sachs Эдом Эмерсоном он обсудил планы по реализации новых инвестиционных проектов в Казахстане и перспективы развития энергетической отрасли, с вице-президентом финансово-аналитической компании S&P Global Дэниэлом Ергином – энергетическую безопасность и меры по повышению глобальной конкурентоспособности Казахстана. С основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным глава государства обсудил вопросы создания полноценного технологического хаба в Казахстане и повышения человеческого капитала в сфере IT, с генеральным директором компании Coursera Джеффом Маджионкалдой были рассмотрены вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов. А с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс были обсуждены перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT специалистов.

Также Касым-Жомарт Токаев встретился со старшим вице-президентом General Electric International Markets Набилем Хабайебом. Корпорация намерена локализовать в Казахстане производство медицинского оборудования. В частности, планируется запуск новой производственной линии по выпуску аппаратов для УЗИ и КТ. Со старшим вице-президентом корпорации ExxonMobil Нилом Чапманом глава государства обсудил ход реализации проектов в углеводородном секторе страны, уделив особое внимание возобновлению полномасштабного производства на месторождении Кашаган.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, обсудил с ним перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Всемирным экономическим форумом. Клаус Шваб пригласил президента принять участие во ВЭФ в Давосе в январе 2023 года.

На встрече с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира, президент обсудил перспективы развития IT-отрасли в Казахстане.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов. Он проинформировал американских финансистов о масштабных политических и экономических реформах, о возможностях Казахстана в осуществлении совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, о потенциале Казахстана в сферах энергетики, зеленой экономики, транспорта и логистики, сельского хозяйства. В завершение Токаев заявил о том, что правительство готово оказать полную поддержку американским деловым кругам в реализации инвестиционных проектов.