Предпринимательницы Центральной Азии cмогут получить гранты до 5 млн. тенге на развитие бизнеса

В Казахстане и Центральной Азии стартует образовательный марафон «Бизнес-лидерство» для поддержки предпринимательниц региона, который реализуется компанией Visa, мировым лидером цифровых платежей, совместно с брендом Onlinebank by Halyk - мобильным приложением для бизнеса крупнейшего банка Казахстана. Целью марафона является поддержка женщин, которые планируют запустить собственное дело или уже заняты развитием существующего бизнеса.

Согласно данным ЕБРР, доля женщин в структуре владельцев субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства в Казахстане составляет 43%, и продолжает расти из года в год. Тем не менее при открытии бизнеса предпринимательницы часто сталкиваются с различными вызовами. Как показало исследование Visa, проведенное в 2021 году в Казахстане, 42% респонденток отмечали сложности в совмещении ведения бизнеса и домашних обязанностей, а 61% испытали сложности во время привлечения денежных средств для открытия собственного дела.

Чтобы помочь предпринимательницам в преодолении существующих барьеров и вызовов, компании Visa и Halyk Bank, запускают образовательный марафон в рамках глобальной инициативы She’s Next. Empowered by Visa. Первый этап инициативы состоялся в 2021 году и привлек к участию более 2500 предпринимательниц из пяти стран региона.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте программы, после чего получить подтверждение и пройти обучение, включая обязательное тестирование при помощи чатбота с рейтинговой системой оценки. Участие в марафоне доступно для совершеннолетних женщин, интересующихся или занимающихся бизнесом, со всех стран Центральной Азии на бесплатной основе. Участницы в ходе марафона смогут посетить 8 образовательных лекций по эффективному ведению бизнеса и формированию гармоничной повседневной жизни – внедрению спорта в график, правильному питанию и не только. Лекторами марафона выступят признанные лидеры из бизнес-индустрии и других сфер.

Помимо инсайтов от экспертов в бизнесе и других сферах, участницы могут побороться за гранты на развитие бизнеса.

Также в рамках запуска марафона, Halyk Bank продолжит собственную программу поддержки Женского предпринимательства и выделит 1 млрд. тенге из собственных средств на льготное финансирование предпринимательниц.