Существующее здание не отвечает необходимым требованиям
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Построить в Шымкенте новое здание Театра оперы и балета поручил Токаев
фото с сайта tiketon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Шымкента поручил построить в городе еще один Дворец школьников, а также новое здание Театра оперы и балета.

Говоря о развитии социальной инфраструктуры, президент, отметил, что в Шымкенте в нынешнем году, провозглашенном «Годом детей», возводятся Дворец студентов и Детский творческий центр. Но с учетом демографического роста городу нужен еще один Дворец школьников.

«Учитывая демографический рост, поручаю акимату к 2025 году построить еще один Дворец школьников», - сказал Токаев.

Также он сообщил, что в течение пяти лет в Шымкенте планируется построить 101 школу, и «к этому важному делу активно подключаются представители бизнеса. Глава государства подчеркнул, что в предстоящем году акимат должен полностью решить проблему трехсменных школ.

«В настоящее время в городе ощущается нехватка культурных центров для проведения масштабных мероприятий. По моему поручению начато строительство Конгресс-холла на 2000 мест, он будет сдан в следующем году. В городе есть Театр оперы и балета, однако он располагается в помещении, не отвечающем необходимым требованиям. Поэтому поручаю Правительству построить в Шымкенте новое здание Театра оперы и балета», – продолжил Токаев.

Говоря о ситуации в здравоохранении, Глава государства указал на то, что Шымкенту нужен родильный дом, отвечающий современным стандартам. В связи с этим перед правительством и акиматом поставлена задача ускорить строительство роддома.

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