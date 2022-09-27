Им попытались вменить распитие алкогольных напитков в публичном месте
В Алматы к журналистам Eurasianet пришла полиция
Джоанна Лиллис, фото Радио Азаттык

К журналистам Eurasianet и The Economist Джоанне Лиллис и Полу Бартлетту, базирующимся в Алматы, во вторник вечером пришла полиция. Об этом Джоанна Лиллис сообщила корреспонденту Власти по телефону.

По словам Лиллис, сотрудники полиции пришли около 20:30, начали ломиться в квартиру к журналистам, и заявили, что они должны проехать в управление полиции Медеуского района. Журналистам попытались вменить распитие алкогольных напитков в публичном месте.

Как рассказала Лиллис, вместе с супругом Полом Бартлеттом она была в компании людей, некоторые из которых пили, вечером в субботу. Тогда полиция проверила их документы и пришла к выводу, что журналисты не совершали никаких правонарушений.

«Но сегодня они решили привлечь нас к ответственности, составить протокол, и сказали, что мы должны проехать с ними сейчас, три дня спустя, – сообщила Лиллис. – Я сказала им, что мы не совершали никаких преступлений. У них не было никакой повестки, и в конце концов они уехали и предупредили нас, чтобы мы не приближались к людям, которые пьют в публичных местах».

Лиллис считает действия полиции притеснением журналистов.

В пресс-службе департамента полиции Алматы не ответили на звонки корреспондента Власти.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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