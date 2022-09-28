В Алматы состоится презентация книги Тогжан Касеновой «Атомная степь: как Казахстан отказался от ядерного оружия»

6 октября Власть при поддержке Фонда Фридриха Эберта (FES) проведет презентацию казахской версии книги доктора политических наук Тогжан Касеновой, которая задокументировала ядерную историю Казахстана: период советских ядерный испытаний, борьбу за закрытие Семипалатинского полигона и отказ независимого Казахстана от ядерного оружия.

«Атомная степь» рассказывает правдивую историю о том, как, начиная с 1940-х годов, Казахстан стал основной площадкой для проведения советских ядерных испытаний с трагическими последствиями для людей и природы. Книга также повествует о том, почему Казахстан отказался от самого разрушающего оружия в истории человечества. С распадом Советского Союза центральноазиатская республика внезапно оказалась с четвертым по величине ядерным арсеналом в мире на своей территории. Учитывая, что тысячи единиц ядерного оружия все еще находятся по всему миру, история о том, как Казахстан отказался от своего ядерного наследия, содержит важные уроки для глобальной безопасности. Книга впервые была издана в феврале 2022 года на английском языке в Stanford University Press.

Тогжан Касенова — доктор политических наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований университета Олбани (SUNY-Albany) и приглашенный исследователь Фонда Карнеги за Международный Мир. У Тогжан две основные специализации — международная ядерная политика и предотвращение финансовых преступлений. В данный момент она занимается вопросами противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Во время презентации генеральный директор Власти Вячеслав Абрамов проведет интервью с автором книги. Гости мероприятия смогут получить казахское издание книги бесплатно.

Встреча состоится 6 октября в пространстве Aurora Space по адресу: ул. Жамбыла 55/57. Начало в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.