Зеленский пообещал продолжение наступления на Донбассе
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Украина вернула контроль над Лиманом
Скриншот видео, опубликован "Украинской правдой"

Вооруженные силы Украины вернули контроль над городом Лиман в Донецкой области – одним из важных узлов на востоке страны. Возвращение Лимана в своем обращении подтвердил президент страны Владимир Зеленский, пообещав «больше флагов Украины над городами Донбаса уже на следующей неделе».

При этом бои в Лимане и ближайших поселках еще продолжаются.

Украинская армия сжимала кольцо вокруг Лимана в течение нескольких дней, а в целом начала развивать на него наступление после успешного контрнаступления в Харьковской области в сентябре.

Российские военные накануне признали потерю Лимана, который захватили 30 мая.

Аналитики ожидают, что вооруженные силы Украины смогут в ближайшие дни развить наступление на севере Луганской области и двинутся в сторону городов Кременная, Сватово и Северодонецк. Все они были захвачены российской армией в конце весны – начале лета.

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