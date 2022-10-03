Назначен новый аким Актау

Как сообщается, новым акимом, чья кандидатура была согласована с администрацией президента, стал Ербол Избергенов, ранее занимавший должность заместителя акима города. Депутаты городского маслихата поддержали его кандидатуру.

Нурлан Ногаев поблагодарил Нурдаулета Килыбая за проделанную работу и дал Ерболу Избергенову ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития Актау.

Ербол Избергенов окончил Алматинский колледж строительства и менеджмента, Актауский государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальностям «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Промышленное и гражданское строительство» и «Мастер административного дела». Трудовую деятельность начал в 1991 году в Актау – каменщиком «Мангистау нефтегаз разведка». Работал каменщиком МОО «Каламкасстрой», мастером ТОО «Каспий Кооперсервис», техническим директором ТОО «West Kazakhstan Construction Company», мастером Актауского филиала АО «Корпорация Kuat», был главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима города Актау, заместителем акима села Мангистау, акимом Кызылтобинского сельского округа, замакима Мунайлинского района, работал в структуре Минздрава, заместителем председателя правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау», директором республиканской палаты предпринимателей «Атамекен» в Актау, советником председателя правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау». С августа 2020 года занимал должность заместитель акима Актау.