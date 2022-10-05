Национальная волонтерская сеть предложила выдвинуть кандидатом в президенты Токаева

Национальная волонтерская сеть на собрании волонтерских организаций в Астане в среду выступила с инициативой выдвижения кандидатом в президенты Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает «Казинформ» .

Председатель Национальной волонтерской сети Вера Ким отметила, что в последние годы волонтерское движение в стране растет, уже «сейчас в Казахстане действует более 600 волонтерских организаций, в которых участвует свыше 220 тысяч волонтеров». По ее словам, большой вклад в развитие волонтерства вносит президент страны Касым-Жомарт Токаев, при его поддержке был принят ряд стратегических документов и инициатив по развитию волонтерской деятельности на республиканском и международном уровнях, 2020 год был объявлен Годом волонтера, президент в целом высоко оценивает труд волонтеров и волонтерских организаций, выражая слова искренней благодарности, поддерживая все значимые инициативы в сфере развития добровольчества.

«Мы проводим общее собрание Национальной волонтерской сети, на котором хотим выступить с инициативой выдвижения от лица всех волонтерских организаций, входящих в нашу сеть, в кандидаты президента действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Мы убеждены, что мандат доверия к президенту Казахстана даст возможность осуществить все намеченные масштабные реформы и государственные программы в интересах народа и во имя процветания нашей страны. Наш президент поддерживает волонтерское движение, так давайте и мы поддержим нашего президента», - обратилась Ким к участникам собрания.

Присутствующие в зале и подключившиеся онлайн участники поддержали эту инициативу.