Токаев дал поручения по ремонту и строительству дорог в Карагандинской области

Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север
Завершить строительство двух автомобильных дорог и отремонтировать еще две в Карагандинской области поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев и поставил конкретные сроки.
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