Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север
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Токаев дал поручения по ремонту и строительству дорог в Карагандинской области
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Завершить строительство двух автомобильных дорог и отремонтировать еще две в Карагандинской области поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев и поставил конкретные сроки.

«Карагандинская область расположена в самом центре страны. Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей страны. Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона. Сейчас создается транспортный коридор Центр – Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурулбайтал», - сказал Токаев на встрече с общественностью региона в среду.

Кроме того, в следующем году поручено начать ремонт дороги Караганда – Жезказган, которая имеет важное значение.

«Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей», - отметил президент.

Также он поручил отремонтировать автодорогу Караганда – Каркаралинск. Все работы должны быть завершены в течение двух лет, подчеркнул Токаев, отметив, что «это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска».

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