Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе

Эрно награждена «за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни отчужденности и коллективные ограничения личной памяти».

В своих книгах Эрно осмысляет события и ситуации современности через автобиографические истории. На русский язык переведены пять ее книг. Самая известная из них — «Событие» (2000), в которой рассказывается о подпольном аборте, который писательница сделала в 1963 году. В 2021 году фильм был экранизирован режиссёром Одри Диваном.

Как сообщает Русская служба ВВС, в списке фаворитов букмекеров в этом году были французские писатели Мишель Уэльбек и Мариз Конде, японец Харуки Мураками, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады. Также в этом году заметно больше внимания было уделено еще двум многолетним предполагаемым номинантам – британскому писателю индийского происхождения Салману Рушди, на которого недавно было совершено нападение, и российской писательнице Людмиле Улицкой, выступающей против войны в Украине. Также был выдвинут на премию украинский поэт, писатель и активист Сергей Жадан.