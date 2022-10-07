Также глава государства примет участие в саммите СВМДА и СНГ
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Токаев на следующей неделе встретится в Астане с президентами Турции, Туркменистана и эмиром Катара

Пресс-служба президента опубликовала анонс предстоящих на следующей неделе международных мероприятий с участием Касым-Жомарта Токаева.

11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, 12-13 октября – государственный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций», - отметили в пресс-службе.

14 октября Токаев примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет под председательством Казахстана. В этот же день состоится саммит «Центральная Азия – Россия».

А 15 октября состоится государственный визит в Казахстан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

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