Экс-министр торговли и интеграции Бахыт Султанов стал членом коллегии ЕЭК

Он будет отвечать за конкуренцию и антимонопольное регулирование
Тамара Вааль, Астана, Власть
Бывший министр торговли и интеграции Бахыт Султанов назначен членом коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, сообщается в пятницу на сайте ЕЭК.
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