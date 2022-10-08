Движение по Крымскому мосту перекрыто после взрыва и пожара

Движение по мосту, соединяющему Россию с аннексированным Крымом, перекрыто после взрыва и пожара, автомобильное полотно частично обрушено, пишет Meduza.

По предварительным данным следственного комитета России, утром на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова «произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова». В результате обрушились два автомобильных пролета.

На текущий момент движение по мосту полностью перекрыто, при этом навигация в Керченском проливе не прерывалась.

Между тем советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Твиттере назвал события на Крымском мосту "началом".

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — цитирует его Медиазона.