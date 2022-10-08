Автомобильное полотно частично обрушилось
  • 519
Движение по Крымскому мосту перекрыто после взрыва и пожара
Скриншот видео, опубликован изданием Фокус

Движение по мосту, соединяющему Россию с аннексированным Крымом, перекрыто после взрыва и пожара, автомобильное полотно частично обрушено, пишет Meduza.

По предварительным данным следственного комитета России, утром на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова «произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова». В результате обрушились два автомобильных пролета.

На текущий момент движение по мосту полностью перекрыто, при этом навигация в Керченском проливе не прерывалась.

Между тем советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Твиттере назвал события на Крымском мосту "началом".

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — цитирует его Медиазона.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В МВД констатируют снижение потока россиян, едущих в Казахстан
Новости
Посол Украины Петр Врублевский будет отозван из Казахстана – Смадияров
Новости
Разговор с послом России в Казахстане был довольно жесткий – МИД
Новости
Суд приговорил к 17 годам лишения свободы казахстанца, обвиненного в подготовке покушения на Токаева
Новости
Россия ждет от Казахстана скорейшей высылки посла Украины
Новости
Beeline Kazakhstan не станет прекращать трансляцию российских каналов