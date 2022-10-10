Около 1 миллиона казахстанцев получали адресную социальную помощь в 2021 году

В 2021 году адресную социальную помощь от государства получали 990,5 тыс. казахстанцев. Большинство из них проживало в Туркестанской области − 237,5 тыс. человек, Шымкенте − 225,8 тыс. человек и Алматинской области − 115,1 тыс. человек, сообщает Ranking.kz.

С 2020 года число получателей АСП выросло примерно на 5%.

Самые крупные среднемесячные выплаты АСП в 2021 году были зафиксированы в Астане (8,4 тыс. тенге), Восточно-Казахстанской области (8,4 тыс. тенге) и Алматы (8,1 тыс. тенге).

Назначенную государственную жилищную помощь (ЖП) в Казахстане в прошлом году получали 32,2 тыс. семей (против 37,4 тыс. в 2020). Наибольшее количество таких семей проживало в Кызылординской (4,6 тыс.), Восточно-Казахстанской (4,1 тыс.) и Жамбылской (4 тыс.) областях. Средний размер ЖП составил 3,3 тыс. тенге (против 2,4 тыс. тенге годом ранее). Самые высокие показатели были зафиксированы в Мангистауской области (8,4 тыс. тенге), а также в Кызылординской и Туркестанской областях (6 тыс. тенге в каждом из регионов).

Для наиболее уязвимых слоев населения — малообеспеченных граждан, нуждающихся в жилищной помощи, а также получателей государственной адресной социальной помощи — в Казахстане действуют специальные тарифы на газ, сразу на 20% ниже обычных. Розничные цены реализации товарного газа потребителям АО «КазТрансГаз Аймак» были снижены для получателей АСП и ЖП на 20% по всем регионам присутствия − это 11 областей и 3 крупнейших города страны.

В Карагандинской области цена 1 куб. м газа для населения составляет 36,4 тенге, тогда как для получателей АСП и ЖП — 29,1 тенге. В Туркестанской области и Шымкенте, 1 куб. м газа обходится населению в 29,1 тг, а для получателей АСП и ЖП — всего в 23,2 тенге.