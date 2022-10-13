Активисты Демпартии заявили об усилении давления на них перед президентскими выборами

В четверг на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека активисты незарегистрированной Демократической партии заявили об усилении давления на них перед предстоящими президентскими выборами. По их словам, последние две недели их сторонники из регионов подвергаются преследованиям, активные участники получают разные сообщения.

«В преддверии выборов количество различных уровней давления на сторонников Жанболата Мамая увеличивается, особенно в последнюю неделю оно стало массовым. (...) Сейчас есть конкретные доказательства того, что представителям Демократической партии в регионах предлагают работу, деньги (чтобы подкупить – В.) и угрожают. Вы знаете, что в Жанаозене избили сторонника Демпартии. Сейчас в Жанаозене усилились провокации. Часть давления касается и меня. Все запугивания – это заказ властей», – заявила активистка и журналистка Инга Иманбай.

По словам активиста Абзала Достиярова, все это делается для того, чтобы развалить Демократическую партию во главе с Жанболатом Мамаем, внести разлад среди участников, подкупить, запугать, сократить количество активистов в регионах.

«Когда активист Муратбай Жумагалиев собирался провести разъяснительную работу в городе Жанаозен, неизвестные подожгли его машину и убили его лошадь. Его шесть раз арестовывали на 20 суток. Жумагалиев – активный борец за свободу Жанболата. Вот почему в прошлый четверг его избили десятки человек. Было предупреждено, что “положение будет тяжелым, если он не прекратить поддерживать Мамая и политическую активность”. Жумагалиев сейчас дома со сломанной ногой. Но полиция пока не нашла виновных», – рассказал Достияров.

Еще две активистки Демпартии, Аружан Дуйсебаева и Гулнар Мирмамбетова, заявили, что за последнее время они получили различные письма от тех, кто пытается выяснить план Инги Иманбай во время предстоящих президентских выборов.