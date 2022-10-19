В Алматинской области нужно провести модернизацию больниц и поликлиник – Токаев

Чтобы разгрузить медицинскую инфраструктуры Алматы, в Алматинской области нужно провести модернизацию существующих больниц и поликлиник и решить, где строить новые, поскольку даже запланированного количества в рамках нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения недостаточно. Об этом заявил на встрече с общественностью региона глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Алматинская область входит в число густонаселенных регионов страны. Строительство здесь медицинских центров – одна из приоритетных задач. На текущий момент необходима модернизация больниц и поликлиник в соответствии с современными требованиями. Это работа напрямую влияет на качество жизни наших граждан», - сказал Токаев.

На сегодняшний день в области действует 396 учреждений здравоохранения, а в рамках нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно, констатировал Токаев.

«ейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена. Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого правительством будут приниматься конкретные меры», - поручил президент.