Также акимату поручено проанализировать, где строить новые
  • 98
В Алматинской области нужно провести модернизацию больниц и поликлиник – Токаев
фото Жанары Каримовой

Чтобы разгрузить медицинскую инфраструктуры Алматы, в Алматинской области нужно провести модернизацию существующих больниц и поликлиник и решить, где строить новые, поскольку даже запланированного количества в рамках нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения недостаточно. Об этом заявил на встрече с общественностью региона глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Алматинская область входит в число густонаселенных регионов страны. Строительство здесь медицинских центров – одна из приоритетных задач. На текущий момент необходима модернизация больниц и поликлиник в соответствии с современными требованиями. Это работа напрямую влияет на качество жизни наших граждан», - сказал Токаев.

На сегодняшний день в области действует 396 учреждений здравоохранения, а в рамках нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно, констатировал Токаев.

«ейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена. Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого правительством будут приниматься конкретные меры», - поручил президент.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Узбекистан обьявил в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения в Актау
Новости
Решение вопроса границ должно происходить мирно – Токаев
Новости
Акимат Алматы в одностороннем порядке решил снести здание VIP-терминала аэропорта, заявили в Минкультуры
Новости
Строительством АЭС в Казахстане будет заниматься консорциум международных компаний − глава «Самрук-Казына»
Новости
В ОСДП заявили, что им сорвали пресс-конференцию кандидата в президенты
Новости
Токаев призвал страны Центральной Азии противостоять любым попыткам размежевания народов