В Алматинской области нужно провести модернизацию больниц и поликлиник – Токаев

Также акимату поручено проанализировать, где строить новые
Чтобы разгрузить медицинскую инфраструктуры Алматы, в Алматинской области нужно провести модернизацию существующих больниц и поликлиник и решить, где строить новые, поскольку даже запланированного количества в рамках нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения недостаточно. Об этом заявил на встрече с общественностью региона глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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