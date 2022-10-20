Ускорить внедрение электронной очереди в пунктах пропуска на границе с Китаем поручил Токаев

Из-за карантинных ограничений на казахстанско-китайской границе замедлилась работу пунктов пропуска, что приводит к скоплению автотранспорта. В этой связи глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить внедрение электронной очереди в пунктах пропуска «Алаколь» и «Нур жолы». Также на «Хоргосе» планируется создать аккредитованную по стандартам Китая лабораторию.

Выступая на встрече с общественностью Жетысуской области, президент отметил, что транзитный потенциал этого региона огромен, поэтому очень важно привлекать сюда международные транспортно-логистические компании. По этой причине была создана особая экономическая зона «Хоргас – Восточные ворота», до конца 2026 года здесь планируется реализовать 22 проекта на 450 млрд тенге. Однако, по мнению Токаева, необходимо построить места для разгрузки и перегрузки груза и склады для его хранения. И в этом направлении необходимо предпринимать новые, современные проекты.

«Еще одна актуальная проблема – резкое замедление работы пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в связи с карантинными ограничениями. Возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей. Для исправления ситуации необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска “Алаколь” и “Нұр жолы”», - добавил глава государства.

Еще одним шагом, способным серьезно усилить экономический потенциал региона и страны в целом, по его мнению, может стать создание аккредитованной по стандартам Китая лаборатории.

«Ее работа увеличит наш экспорт в Китай. Уже есть план открытия такой лаборатории на Хоргосе. Необходимо активизировать диалог с коллегами из Китая для быстрой реализации данного проекта», - поручил он.

В апреле сообщалось, что в пункте пропуска «Нур жолы» электронную очередь внедрили в пилотном режиме.