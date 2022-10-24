Борис Джонсон отказался от борьбы за пост премьера Великобритании

Борис Джонсон отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии. Это означает, что следующим премьером Великобритании практически наверняка будет Риши Сунак, пишет Русская служба Би-би-си.

Джонсон, занимавший пост премьера до начала сентября, заявил, что у него была поддержка необходимых 100 членов консервативной фракции в Палате общин - в его заявлении говорится, что его номинировали 102 депутата, однако это непроверяемо и заметно меньше, чем то количество депутатов, которые высказывались за его движение публично.

Он считает, что имел хорошие шансы победить на внутрипартийном голосовании и с пятницы вернуться на пост премьера, но «время неподходящее», в партии у него много оппонентов, а без единства в рядах фракции эффективно управлять страной невозможно, заявил Джонсон.

В борьбе за пост лидера Консерваторов остаются Риши Сунак, занимавший пост министра финансов с февраля 2020 до июля 2022 года, которого публично поддержали 157 депутатов, и Пенни Мордонт, которой, скорее всего, не хватает необходимого числа номинаций - на вечер воскресенья ее публично поддерживали всего 25 человек.

«Хотя я пытался договориться и с Риши, и с Пенни, - поскольку надеялся, что мы сможем объединиться в интересах нации, - мы, как ни грустно, не смогли найти способ это сделать. Поэтому, боюсь, что лучше всего не позволять выдвинуть мою кандидатуру и обязаться поддерживать того, кто победит. Я считаю, что у меня есть что предложить, но сейчас, я боюсь, просто неподходящее время», - говорится в заявлении Бориса Джонсона.

Если до 14:00 по местному времени в понедельник ни у кого, кроме Сунака, не будет минимум 100 номинаций депутатов, то он станет лидером партии автоматически, а с пятницы возглавит правительство.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку на прошлой неделе после полутора месяцев во главе британского правительства. Ее уход запустил процесс нового выбора лидера правящей Консервативной партии, которому затем предстоит сформировать правительство.