Незарегистрированная партия «Алга, Казахстан» анонсировала митинг на 25 октября, но акимат отказал в его проведении
Полиция Алматы и Астаны задержала нескольких активистов
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Незарегистрированная партия «Алга, Казахстан» анонсировала митинг в день Республики 25 октября и несколько раз получила отказ на его проведение от акимата Алматы. Сегодня полиция в Алматы и Астане задержала нескольких активистов, сообщает «Радио Азаттык».

С площади перед Академией наук в Алматы полиция задержала троих активистов – Асета Абишева, Айдара Сыздыкова и Канатхана Амренова. Они были доставлены в Жетысуский районный отдел полиции. Кроме того, как минимум два человека задержаны на месте предполагаемой акции против досрочных выборов в Астане.

Также сообщается о задержании председателя общественного объединения «Независимые наблюдатели» Арайлыма Назар. Ее забрали из дома по неизвестней причине.

Ранее подавшая заявление на проведение митинга активистка незарегистрированной партии «Алга, Казахстан» Бибигуль Имангалиева сообщила «Радио Азаттык», что со вчерашнего дня не может выйти из дома. По словам активистки, ее дом окружили полицейские, и она получила повестку в участок полиции.

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