Генпрокуратура завершила расследование трех дел по фактам смерти от пыток во время январских событий

Генеральная прокуратура продолжает расследование фактов смерти во время январских событий по трем основным статьям – убийство, превышение власти или должностных полномочий и пытки. Как сообщил в четверг журналистам в кулуарах сената заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, надзорным органом уже завершено расследование трех уголовных дел по пыткам.

«Что касается пыток, то мы уже завершили расследование трех уголовных дел. Они под амнистию не подпадают», - подчеркнул Чиндалиев.

Он также отметил, что дела по фактам убийств во время январских событий продолжают расследовать.

«Факты смерти мы расследуем по трем статьям: убийство (статья 99 УК РК – В.), превышение власти или должностных полномочий (стать и 362 и 451 УК РК – В.) и пытки (статья 146 – В.). В чем была сложность этих мероприятий и длительность расследований? Многие погибли во время массовых беспорядков. В это время следственные группы не могли выехать на места происшествий. Тела доставляли сразу в морг, без какого-либо осмотра места происшествия, без изъятия каких-либо доказательств, документов и так далее. Кроме того, некоторые родственники забирали тела с моргов и сразу проводили захоронения. И там уже утрачивается возможность рассмотреть», - объяснил заместитель генерального прокурора.

Но, несмотря на это, подчеркнул он, сейчас следственные органы проводят все следственные действия. В частности, определяются маршруты движения погибших в тот период, назначаются все баллистические экспертизы, делается сравнительный анализ и так далее.

Напомним, что официально власти подтвердили гибель от пыток шестерых задержанных во время январских событий. В целом в пытках подозреваются 15 сотрудников правоохранительных органов, 9 из них были арестованы.