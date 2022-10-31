При обрушении пешеходного моста в Индии погибли 120 человек

В западном индийском штате Гуджарат в воскресенье обрушился пешеходный мост через реку. ЧП произошло во время праздника, на мосту было много туристов, сообщает Reuters .

На кадрах телеканала Reuters видно, как десятки людей цепляются за тросы и искривленные остатки моста через реку Мачху в городе Морби, пока спасатели пытаются их спасти. Некоторые взобрались на сломанную конструкцию, чтобы попытаться добраться до берега, в то время как другие плывут в безопасное место. По словам очевидцев, несколько детей упали в реку, они утонули или их унесло течением.

Власти заявили, что во время обрушения на подвесном мосту и вокруг него находилось более 400 человек. Министр внутренних дел штата Харш Сангхави сообщил, что на самом мосту находилось более 150 человек. Среди них было много туристов, приехавших на праздники Дивали, или фестиваль огней, и Чхатх Пуджа. Свидетели говорят, что мост рухнул из-за прегрузки.

230-метровый мост был построен во времена британского правления в XIX веке. Он был закрыт на ремонт и был вновь открыт для публики на прошлой неделе. Лидеры оппозиционных партий утверждали, что правительство не провело тщательной технической оценки до того, как мост был снова открыт для людей.

Русская служба ВВС со ссылкой на агентство Франс-пресс сообщает, что в результате ЧП погибли по меньшей мере 120 человек - столько тел пока найдено. Глава местной полиции считает, что по ходу поисковой операции число погибших, скорее всего, вырастет. Спасены более 130 человек.