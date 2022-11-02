Токаев подписал закон об амнистии для участников январских событий

Как сообщал ранее депутат сената Владимир Волков, по предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тысяч человек. На сегодняшний день из 1 112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц – в течение следующих полгода. Кроме того, по его данным, еще 171 человек будет освобожден от уголовной ответственности и наказания за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. При этом окончательное решение о применении амнистии к осужденным будет принимать суд, индивидуально в отношении каждого лица. Также в отношении 363 человек, совершивших тяжкие преступления и дела которых находятся на стадии следствия и на рассмотрении в судах, амнистия будет применена при вынесении приговоров.

В целом под амнистию подпадут граждане, задержанные в период с 4 по 7 января, сотрудники правоохранительных органов и военные. Закон подразумевает, что будут прекращены уголовные дела в отношении участников беспорядков, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, осужденные за них будут освобождены от наказания, а с отбывших снимут судимость. Лицам, совершившим тяжкие преступления, назначенные судами наказания сократят на три четверти, особо тяжкие преступления – наполовину. При этом, если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более одного года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, организацию массовых беспорядков, (за исключением несовершеннолетних), пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Однако в итоге же закон может помочь уйти от ответственности тем, кто стрелял в мирных протестующих, поскольку предусматривает такие статьи, как «Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление», «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», «Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны» и другие.

Власть изучила закон об амнистии и поговорила с правозащитниками о том, насколько новый закон поможет установить справедливость:

«Амнистия не должна стать попыткой насаждения коллективной амнезии»