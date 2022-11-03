Досаев больше получаса прождал автобус на линии БРТ

Аким города Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района сообщил, что сам попробовал ездить по линии БРТ и прождал автобус 33 минуты. Он обещает жителям довести проект до ума.

«По поводу БРТ имел честь сам проехаться, специально поехал по БРТ. За пять лет реализации проекта, я не говорю, что это плохо, тут меня обвинили во всех смертных грехах, в том, что Досаев хочет миллиардные тенге закопать, которые положили на это БРТ. Но проблема есть: проект не завершен за пять лет. Если БРТ запустили, должны быть интервалы соответствующие, подъездной состав должен быть адекватным – этого нет сегодня. Я лично прождал 33 минуты 32-й маршрут, потому что четыре автобуса не вышли на маршрут. У нас нет запасов, оказывается», – сказал Досаев, отвечая на предложение жителя оставить линию БРТ по центру дороги, а не переносить к краю проезжей части.

Он также предложил экспертам, не уточнив, каким именно — тем, кто советовал перенести полосы БРТ или тем, кто советовал этого не делать, проехаться на автобусе.

«Я хотел бы, чтобы наши эксперты были не так категоричны. Я так понимаю те, кто высказывался, сами в автобусах ни разу не ездили, я хочу, чтобы они проехали. Пусть проверят в любое время, в час пик и без пика, и получат ощущения, а то из окна персонального автомобиля, оказывается, все по другому смотрится. Давайте договоримся так, что БРТ мы доведем до ума, но вопрос, каким образом, мы это решим», – заявил аким города.

20 октября на встрече с жителями Бостандыкского района аким города Алматы Ерболат Досаев заявил о переносе выделенных полос БРТ с центральной оси улицы в крайние правые полосы. Это решение вызвало волну возмущения у специалистов по транспорту, Власть поговорила с некоторыми из них.