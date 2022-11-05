Токаев подписал несколько законов, предусмотренных изменениями в Конституцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу в ходе специальной церемонии подписал несколько законов, которые в том числе были предусмотрены внесенными в Конституцию изменениями.

В частности, он подписал закон о Конституционном суде, который воссоздается в Казахстане с 1 января 2023 года. В него смогут обращаться все граждане.

Подписаны также законы о прокуратуре, об уполномоченном по правам человека, блок поправок, вводящих выборность акимов районов и городов областного значения, меняющих систему избрания депутатов мажилиса и маслихатов.

"Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности. Референдум убедительно показал, что можем противостоять беспрецедентным внешним и внутренним вызовам. Мы приступили к практической реализации конституционной реформы", – сказал Токаев в ходе церемонии.

"Базой социальной справедливости являются адекватные требованиям времени законы и системное противодействие коррупции, трудолюбие граждан и стремление молодежи к передовым знаниям. Государство обязано создать все необходимые условия для реализации этой концепции", - добавил он.

В церемонии подписания законов приняли участие спикеры палат парламента, госсекретарь, руководитель администрации президента, другие госслужащие, а также члены Нацсовета общественного доверия.

Токаев озвучил набор политических реформ в марте в ходе специального послания к нации, два с половиной месяца спустя после январских событий - широких протестов, прокатившихся по стране и переросших в насилие. По официальным данным, в те дни погибло 238 человек, включая шестерых человек, погибших в результате пыток в полиции.

Предложенные реформы были утверждены на референдуме, который прошел в начале июня и на котором, по официальным данным, 77,2% принявших в нем участие поддержало изменения в Конституцию.

И сами изменения в Конституцию и референдум критиковались оппозицией и гражданскими активистами как недостаточные. Реформы не изменили структуры власти, оставив Казахстан президентской республикой. Сам Токаев неоднократно отмечал необходимость постепенных изменений.