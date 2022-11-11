Украинские военные вошли в центр Херсона

В центре Херсона украинских военных встречают сотни людей, сообщает в УНИАН в Telegram.

На одном видео, размещенном в Telegram-канале, люди с флагами Украины под музыку встречают колонную украинских военных, на другом – обнимают их и друг друга, скандируя «ВСУ».

Сообщается, что над городской администрацией и управлением полиции Херсона уже подняли украинские флаги.

Кроме этого, украинские военные вернули под контроль уже 12 населенных пунктов Херсонской области: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное. Также украинский флаг поднят над Белозеркой и селами Борозенское и Клапая Херсонской области. А накануне стало известно, что освобожден город Снигиревка в Николаевской области, где еще недавно шли ожесточенные бои. Город был захвачен российскими войсками 28 марта.

Херсон был единственным областным центром Украины, захваченным российской армией с начала вторжения России 24 февраля. 9 ноября после двух месяцев наступления украинских военных Минобороны России объявило, что приняло решение покинуть правый берег Херсонской области, включая и Херсон.

До войны в Херсоне проживало около 300 тысяч человек, неизвестно, сколько людей оставалось в городе после его захвата российской армией.