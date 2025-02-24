Зеленский заявил, что ради мира в Украине готов уйти с поста президента

Президент Украины Владимир Зеленский накануне на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что готов покинуть свой пост, если это принесет стране мир, сообщает Русская служба ВВС .

«Если мир для Украины, если вам это очень нужно, чтобы я покинул свой пост — я готов», - сказал Зеленский.

Однако, считает он, войну невозможно завершить на этой неделе, подписав соответствующее соглашение, как планируют в Вашингтоне.

«На этой неделе завершить эту войну невозможно с гарантиями для Украины. Я не знаю, как без наших встреч можно это сделать», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что для США прекращение войны – это прекращения огня, но для Украины этого недостаточно – ей нужны гарантии безопасности. Без этого, заявил он, всегда будет риск повторного нападения России.

«Поэтому, если мы говорим об окончании горячей стадии войны, мы должны четко понимать, как это заканчивается, какие гарантии безопасности дают нам партнеры… Нам не нужны гарантии безопасности России, мы им не верим. Пусть партнеры верят, это их дела. Но мы не должны в принятии модели гарантий безопасности рассчитывать на слово Российской Федерации», - добавил он.

Говоря о соглашении о доступе США к минеральным ресурсам Украины, Зеленский сообщил, что сейчас оно находится на стадии обсуждения. По его словам, было несколько вариантов соглашения, которые не устраивали Киев.

Также Зеленский заявил, что не признает долг Украины Соединенным Штатам в размере $500 млрд, о котором говорил президент Дональд Трамп, поскольку, во-первых, с предыдущей администрацией США были договоренности о гранте, а во-вторых, США дали Украине $100 млрд, Европа и другие партнеры – еще $100 млрд, Украина потратила $120 млрд.

«Мы не должны признавать гранты как долги. Вопрос не в цифре, вопрос в том, что мы не признаем, что это долг. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», - сказал президент Украины.

«Если условие сегодня таково, что США, наши стратегические партнеры говорят: мы вам будем давать помощь, но вы должны ее вернуть с прибылью для США, — это соглашение. Не грант», -добавил Зеленский.