Вопрос блокировки звонков с подменных номеров должен быть решен до конца года – МВД

Для борьбы с интернет-мошенничеством в министерстве внутренних дел совместно с уполномоченными органами изучают вопрос введения ответственности за передачу банковских карт и ужесточения ответственности операторов связи. А до конца года должен быть решен вопрос блокировки звонков с подменных номеров, сообщил в понедельник входе брифинга заместитель начальника центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев.

«В настоящее время совместно с уполномоченными органами рассматриваются вопросы введения ответственности за передачу банковских пластиковых карт. Также рассматривается вопрос ужесточения ответственности операторов связи за пропуск несанкционированного трафика. То есть такие меры с учетом актуальных проблем нами вырабатываются и находятся на постоянном контроле», - сказал Дюсетаев.

Кроме того, добавил он, в настоящее время мобильные операторы занимаются вопросам блокировки звонков с подменных номеров и настраивают свои информационные системы.

«До конца года, по данным операторов, данный вопрос должен быть решен», - сообщил он.

В целом, по его данным, с начала года в Казахстане зарегистрировано 17,5 тыс. преступлений в сфере интернет-мошенничества. Сумма ущерба составила 15 млрд тенге. Самым распространенным способом остается онлайн-торговля, что составляет почти 6 тыс. преступлений. Кроме того, зарегистрировано 2,8 тыс. фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях, более 3 тыс. случаев мошенничества через подменные номера от имени сотрудников банков и правоохранительных органов.