Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет 22-23 ноября в Астане

19-я международная встреча по урегулированию сирийского конфликта пройдет в Астане 22-23 ноября, сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

«22-23 ноября в городе Астана пройдет очередная 19-я международная встреча по Сирии в Астанинском формате. В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака», - сообщил Смадияров.

В повестку дня включены такие вопросы, как ситуация «на земле» в Сирии, в том числе гуманитарная и социально-экономическая, комплексное продвижение политического процесса, меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести, мобилизация усилий международного сообщества с целью постконфликтного восстановления Сирии и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

По информации официального представителя внешнеполитического ведомства, в первый день ожидается проведение двусторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей – Ираком, Иорданией, Ливанов, офисом специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена и управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Во второй день планируются продолжение консультаций, пленарное заседание и пресс-конференция. Кроме того, в рамках переговоров запланировано проведение заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов, экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста.