Находящиеся в Украине казахстанцы смогут проголосовать на выборах только в Молдове или Польше – МИД

В посольстве Казахстана в Украине не будут открывать избирательный участок на президентские выборы. Как отметил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров, казахстанцы смогут проголосовать только в соседних государствах – Молдове либо Польше.

«В связи с ситуацией в Украине избирательный участок мы в этот раз не открывали. Поэтому, если граждане Казахстана желают, они могут поехать (проголосовать – В.) в соседнюю страну – Молдову либо Польшу», - сообщил Смадияров.

Но для этого, уточнил он, казахстанцам необходимо заранее сообщить в посольство, что они приедут. Это нужно для подготовки необходимого количества избирательных бюллетеней.

«Бывает такое, что именно в туристических странах, где много наших туристов, они (сотрудники посольства – В.) думают, что достаточно бюллетеней, а там не хватает элементарно. У нас на прошлых выборах так и было. На консульском учете условно состоит 200 либо 300 человек, а приходят в два-три раза больше. То есть люди просто не уведомляли, что они придут», - объяснил официальный представитель МИД.

Ранее в МИД сообщали, что в день выборов президента Казахстана в 53 иностранных государствах будут работать 68 избирательных участков.