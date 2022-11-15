На заправках Уральска возник дефицит газа

В Уральске на АГЗС накануне, 14 ноября, образовались очереди, на некоторых заправках газ отпускают только по талонам, а на некоторых – газа нет совсем, пишет портал «Мой город» .

В управлении энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области пояснили, что это связано с ремонтом на Атырауском НПЗ.

«По состоянию на 2 ноября, остатки на газонаполнительных станциях составляют 180 тонн. В рамках утвержденного плана, поставка сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок области на ноябрь составляет 3 438 тонн. Однако 26 октября ТОО “АНПЗ” уведомило министерство энергетики о планируемом снижении производства газа на ноябрь. В связи с чем для конечных покупателей (АГЗС, ГНС) объем в рамках плана поставок равномерно будет снижен на 35%», - пояснил глава ведомства Миржан Нуртазиев.

Он добавил, что 8 ноября на АНПЗ сообщили о проведении текущего ремонта технологических установок с 7 по 14 ноября. Предварительный срок выхода завода на полную мощность и начало отгрузок для потребителей ЗКО – 18 ноября.

В целом в ноябре в регион планируют поставить 2 235 тонн газа. Министерство энергетики выделило дополнительный объем с АО «СНПС-Актобемунайгаз» в размере 504 тонны.

Напомним, на прошлой неделе аналогичная ситуация сложилась на заправках Атырау: в связи с плановыми ремонтными работами на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе поставки газа сократились на 35%, что привело к его дефициту. Для стабилизации ситуации власти совместно с министерством энергетики организовали поставки в регион 400 тонн газа из соседней Актюбинской области.