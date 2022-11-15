Несколько городов и областей Украины подверглись ракетному обстрелу со стороны России, сообщает агентство УНИАН. Атаки происходят на фоне продолжающегося саммита G-20 в Индонезии.

Жилые дома и здания были повреждены в Киеве и Хмельницкой области. На месте уже работают спасатели и медики. Взрывы также были слышны в Одессе, Харькове, Кривом роге и Ровно. С помощью ПВО удалось сбить несколько ракет в Николаевской области.

В Житомире нанесены удары по энергетической инфраструктуре, город остался без света. В Хмельницком и Львове также частично повреждены энергетические объекты. В Киеве вводятся экстренные отключения света, графики подачи электричества более не действуют.

Во вторник в Индонезии проходит саммит стран «Большой двадцатки». Тема российского вторжения в Украину стала одной из его главных тем. В проекте заявления говорится, что война в Украине «причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике». Страны G20 намерены также обратить отдельное внимание на недопущение не только применения ядерного оружия, но даже угроз такого применения.

Россия выступает против подобных заявлений, утверждая, что Украина "категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичные и неадекватные в этой ситуации».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении подчеркнул, что Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. «Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней», — говорил Зеленский.