В аварии на шахте имени Ленина полностью виноват работодатель – Ильин

Правительственная комиссия, созданная после взрыва на шахте имени Ленина угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», завершила работу и сделала выводы. Причиной взрыва стал выброс метана, но к этому привела, в том числе, неудовлетворительная организация производства работ. Поэтому стопроцентная вина за случившееся лежит на работодателе, сообщил в среду в ходе брифинга министр по ЧС Юрий Ильин.

«Сегодня правительственная комиссия завершила свою работу, подписаны акты работы госкомиссии. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла вследствие внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газов и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин, при вскрытии особого выбросного пласта Д-6 на шахте имени Ленина», - сказал Ильин.

Другими словами, основной причиной взрыва стал большой выброс метана с пылью, который воспламенился. А воспламенению «послужило образование искры в результате трения буровой штанги от элементов металлического крепежа в районе пикета №79 на буровом станке, а также неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала как угольного департамента, так и непосредственно самой шахты имени Ленина», добавил Ильин.

«Комиссией были определено, что вина работников при этом составила 0 %, вина работодателя 100%. В ходе работы комиссии определила круг ответственных лиц, допустивших нарушение трудового законодательства, а также нормативно-правовых актов в области промбезопасности, и материалы по расследованию аварии на шахте Ленина будут переданы согласно закону в поднадзорный и правоохранительные органы для дальнейшего принятия процессуального решения. Материалы мы сегодня передаем по подследственности», - сообщил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Ильин уточнил, что в круге подозреваемых на сегодняшний день 26 должностных лиц, в том числе руководство АМТ и шахты.

«В общем круге лиц подозреваемых на сегодняшний день фигурирует 26 должностных лиц, начиная от руководства “АрселорМиттал Темиртау” и заканчивая руководящим инженерно-техническим составом шахты имени Ленина. Среди них есть граждане других государств, непосредственно руководители угольного департамента и руководство “АрселорМиттал Темиртау”. Их два человека пока на данное время – это господин Наира Биджу и Джелсон Батиста. Но это пока то, что определила комиссия. В дальнейшем, в ходе следственных мероприятий, возможно привлечение в виде свидетелей или подозреваемых, круг должностных лиц может быть расширен», - заявил Ильин.

Он отметил, что в соответствии с законодательством, пока им не предъявлены обвинения, подозреваемые находятся на свободе. Однако все эти 26 человек получили ограничение на выезд за пределы Казахстана.

Напомним, в ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел взрыв, в результате погибли пять человек, четыре шахтера были госпитализированы. Была создана правительственная комиссия, которую возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Полиция Карагандинской области возбудила уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК (нарушение правил безопасности при проведении горных или строительных работ).