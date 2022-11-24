Казахстанский сервис для расшифровки аудиофайлов поможет журналистам, студентам и исследователям работать быстрее

Новый сервис Scriber.one поможет в работе с аудиофайлами: сервис расшифровывает тексты, вне зависимости от их продолжительности. Scriber.one поможет журналистам, подкастерам, студентам и исследователям справляться со своей работой значительно быстрее.

К этому моменту сервис предлагает расшифровку файлов на казахском, английском, русском, немецком, испанском, французском, итальянском и португальском языках. Число языков в Scriber.one будет постоянно увеличиваться, при этом качество расшифровки останется очень высоким. При отсутствии шумов точность уже достигает 80 процентов.

Scriber.one работает не только точно, но и быстро - часовой файл может быть преобразован в текст примерно за пять минут. Сервис оборудован редактором с горячими клавишами, в котором удобно работать с текстами.

Проект изначально родился как внутренний инструмент казахстанского независимого издания Власть, а в этом году вырос в самостоятельный продукт, часть доходов от которого в будущем будет направляться на развитие издания.

Сервис предлагает несколько пакетов с невысокой стоимостью, которые позволят пользоваться им всем - от редакторов до студентов.

Параллельно сервис будет развиваться и вне казахстанского рынка, конкурируя с другими продуктами, уже ставшими популярными у пользователей. Преимуществами Scriber.one станут точность, скорость, удобство и доступные цены.

Первые 300 зарегистрировавшихся пользователей получат 30 минут бесплатной расшифровки.

Дополнительную информацию о сервисе можно получить, написав на info@scriber.one