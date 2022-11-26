Казахстан создаст спецфонд, где будет аккумулировать возвращаемые активы

Казахстан создаст специальный фонд, где будут аккумулироваться средства от активов, возвращаемые в страну из-за рубежа, следует из указа президента Касым-Жомарта Токаева, подписанного в субботу.

Указ предусматривает "образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими, для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана".

Кроме того, генпрокурору поручено создать внутри ведомства структуру, которая будет заниматься возвратом активов.

До 31 марта госорганам поручено подготовить законопроект, который должен определить рамки возврата активов, а также создание условий, препятствующих незаконному выводу активов в будущем.

Согласно указу, работа по возврату активов должна проводиться прозрачно.

Тема возврата активов стала одной из главных в повестке Токаева после январских событий 2022 года. По его поручению Генпрокуратура и правительство исследуют различные сектора экономики и требуют их демонополизации, либо возврата активов, которые, по их мнению, были приобретены незаконно.

Первоначально правительство публиковало не только информацию о секторах, но и названия компаний, которые возвращаются государству. В последние месяцы эта работа перестала быть прозрачной - и правительство и Генпрокуратура называют только общие суммы якобы возвращенных средств, иногда - секторы экономики, где проводится эта работа.

Ключевые претензии по незаконному выводу активов к этому моменту коснулись семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а лидером по добровольному возврату активов стал его племянник Кайрат Сатыбалды, который уже передал государству 28%-ную долю в национальном телекоммуникационном операторе Казахтелеком, несколько компаний в сфере транспорта и логистики и другое.