Скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

Траурное извещение было обнародовано Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, Госсоветом КНР, парламентом страны и Центральными военными советами КПК и КНР.

Цзян Цзэминь с 1980 находился на руководящих должностях в Государственных комитетах по импортно-экспортному контролю и по делам иностранных инвестиций. В 1982-1985 гг. был министром электронной промышленности КНР. В сентябре 1982 года был избран членом ЦК, в ноябре 1987 года – членом Политбюро ЦК КПК. В 1985 году стал мэром Шанхая, а в 1987 году – секретарем Шанхайского городского комитета КПК. На этих должностях способствовал проведению реформ и политики расширения связей с внешним миром. В апреле 1989 года в Шанхае начались антиправительственные волнения, Цзян Цзэминь смог разрешить конфликт без ввода войск. После этого его выбрали преемником председателя Центрального военного совета КНР Дэн Сяопина. В ноябре 1989 года Цзян Цзэминь стал председателем Военного совета ЦК КПК, в апреле 1990 года возглавил Центральный военный совет КНР, а 27 марта 1993 года стал председателем КНР. К моменту передачи власти преемнику Цзян Цзэминя Ху Цзиньтао КНР вышла в мировые лидеры по темпам экономического роста. Также он сыграл важную роль в налаживании отношений между Россией и Китаем, был одним из инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества. 14 ноября 2002 года Цзян Цзэминь ушел в отставку с поста генерального секретаря ЦК КПК, а 15 марта 2003 года покинул и высший государственный пост – председателем КНР был избран Ху Цзиньтао.