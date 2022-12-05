Нацбанк повысил базовую ставку до 16,75%

«Текущее решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире. Со стороны внутренней экономики отмечаются исторически максимальные инфляционные ожидания, дисбаланс спроса и предложения, а также перестройка торговли при ускоренном росте импорта», - пояснили решение в Нацбанке.

Как отмечается, в ноябре годовая инфляция достигла 19,6%, продемонстрировав рост по всем компонентам. Месячная инфляция в ноябре несколько замедлилась, но все еще остается высокой, существенно превышая многолетние средние показатели. В Нацбанке считают, что это обусловлено высокой внешней инфляцией при устойчивом внутреннем спросе и продолжающейся переориентацией логистических цепочек импорта потребительских товаров на новые торговые маршруты.

«В этой среде инфляционные ожидания населения и предприятий, сохраняющиеся вблизи исторических максимумов, и рост потребительского кредитования служат усиливающими проинфляционными факторами. Со стороны внешних условий ожидается, что в среднесрочном периоде проинфляционные факторы внешней среды будут смягчаться в результате подавленного мирового спроса вследствие повсеместного ужесточения монетарных условий. Дополнительным фактором постепенного снижения инфляционного давления является хороший урожай на зерновые. Вместе с тем уровень цен на продовольствие в целом сохранится высоким. Фактором риска является продолжающийся военный конфликт в Украине», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Национальный банк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки, нынешний уровень оценивается как достаточно высокий, а его сохранение в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе.

«Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая», - отметили в Нацбанке.

Очередное решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 года.