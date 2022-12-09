Санкционные ограничения оказывают давление на все государства-члены союза
Токаев предлагает странам ЕАЭС совместно искать пути смягчения влияния санкций
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что Евразийской экономической комиссии и правительствам стран ЕАЭС нужно обратить особое внимание на санкционные ограничения и предложить пути смягчения влияния санкций на экономики стран-членов союза. Об этом он заявил в пятницу в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

«Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств-членов ЕАЭС. Поэтому комиссии и правительствам наших стран, на наш взгляд, следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пусти смягчения влияния этих санкционных ограничений. Созданная по инициативе Казахстана группа высокого уровня на уровне глав экономических ведомств в целом работает эффективно. Но ей не хватает наднационального аспекта. Считаю, что возглавить данную работу должна комиссия в лице соответствующего члена коллегии. Конечно, в работе следует руководствоваться мандатом комиссии и учитывать международные аспекты», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что уходящий год для мировой экономики был крайне сложным. Не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами.

«Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм», - отметил Токаев.

Однако, несмотря на рост товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС, прогнозы международных организаций неутешительны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация – до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. Как напомнил глава государства, инфляция в рамках союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары, что «ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии граждан».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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